To włoskie miasto wyprzedaje domy za 1 euro. Musisz spełnić tylko jeden warunek

Marzysz o zabytkowej włoskiej willi, ale nie masz odłożonych pieniędzy? Żaden problem! Włoskie miasteczko Sambuca w prowincji Agrigento ogłosiło właśnie wyprzedaż miejskich domów. Cena – tylko 1 euro!

Skąd tak mała kwota? Przede wszystkim kompletne wyludnienie. Sambuca, tak jak inne małe włoskie miasta mają ogromny problem z odpływem mieszkańców. Z miesiąca na miesiąc jest ich coraz mniej.

„Inne miasta robiły podobne akcje dla rozgłosu. W przeciwieństwie do nich, nasz ratusz jest właścicielem wszystkich domów wystawionych na sprzedaż” – podkreślił Giuseppe Cacioppo, zastępca burmistrza.

Co trzeba zrobić, aby móc kupić zabytkową willę? Jak się okazuje, nie trzeba spełniać zbyt wielu wymagań. W odróżnieniu do innych miast, władze Sambucy nie wymagają stałego zameldowania czy też przeprowadzki na dłuższy okres.

Przy podpisywaniu umowy kupna domu wystarczy zobowiązać się, iż w przeciągu najbliższych kilku miesięcy przeprowadzimy jego gruntowny remont. Oznacza to, że oprócz 1 euro będziemy musieli sięgnąć do kieszeni znacznie głębiej. Eksperci szacują, że remont tego rodzaju budynków to koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy euro.

Dodatkowo w trakcie składania podpisu musimy zapłacić kaucję w wysokości 5 tys. euro, która oddawana jest w momencie, gdy urzędnicy stwierdzą, iż generalny remont został wykonany.

„Miasteczko znajduje się w rezerwacie przyrodniczym. Otaczają nas wspaniałe plaże, lasy i góry. Jest cicho i spokojnie, to idealne miejsce na odpoczynek” – zachęca Cacioppo, który nie ukrywa, że zainteresowanie już w tym momencie jest bardzo duże.

