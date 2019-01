Tusk jest fałszywy. To nagranie mówi wszystko [VIDEO]

O tym, że Donald Tusk jest fałszywy wiadomo nie od dzisiaj. Wystarczy przypomnieć choćby jego expose jako premiera, kiedy mówił o obniżaniu podatków i likwidowaniu przywilejów władzy, a potem robił dokładnie odwrotnie. Podobnie ma się sprawa z zabójstwem Pawła Adamowicza.

Podczas wiecu po zabójstwie Pawła Adamowicza w Gdańsku, pojawił się Donald Tusk i dał krótką przemowę.

„Chcę ci dzisiaj, kochany Pawle obiecać w imieniu nas wszystkich – gdańszczan, Polaków i Europejczyków – że dla Ciebie i dla nas wszystkich obronimy nasz Gdańsk, naszą Polskę i naszą Europę przed nienawiścią i pogardą, przyrzekamy Ci to. Żegnaj Pawle” – oświadczył Tusk.

Warto przy tej okazji przypomnieć jak reagował Tusk na podobne deklaracje polityków partii Kaczyńskiego po zabójstwie śp. Marka Rosiaka z PiS. Oczywiście oskarżał ich o polityczne rozgrywanie tej sprawy.

Bo kiedy ONI coś robią to jest złe, ale kiedy MY to robimy to jest dobre. Kalizm w czystej postaci.

Poniżej krótkie zestawienie słów Tuska. PiS i PO nie różnią się w tej kwestii niczym.