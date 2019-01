Wielki powrót gwiazdy włoskiej polityki. Berlusconi ogłosił start w eurowyborach. „Zakaz został uchylony”

Były premier i niewątpliwa gwiazda włoskiej polityki Silvio Berlusconi ogłosił, że będzie kandydował w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Postanowiłem udać się do Europy, gdzie brakuje głębokiej myśli na temat przyszłości świata” – oświadczył.

Przypomnijmy, Berlusconi to już 82-latek, jednak pełen wigoru i chęci do działalności, jak wiemy, nie tylko politycznej. Media już wcześniej informowały o próbach powrotu, jednak za każdym razem kończyło się wyłącznie na zapowiedziach.

„Postanowiłem kandydować, by zanieść do Europy mój głos, na rzecz Europy, która musi się zmienić, mieć wspólną obronę, by móc zasiąść do stołu z innymi światowymi potęgami militarnymi i podejmować decyzje w sprawie sytuacji wymagających analizy” – tłumaczył swoją decyzję były premier Włoch.

„Nasza cywilizacja pochodzi z Grecji, z Rzymu, z tradycji judeochrześcijańskich. Jeśli ta Europa ulegnie osłabieniu, będziemy mieli świat z chińską potęgą na czele, która poza wszystkim chce też podbić Afrykę” – dodał.

Decyzję o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego ogłosił w przeddzień 25. rocznicy założenia przez niego partii Forza Italia.

Przypomnijmy jednak, że Silvio Berlusconi w 2013 otrzymał 6-letni zakaz kandydowania za oszustwa podatkowe w prowadzonej przez niego stacjach telewizyjnych. W zeszłym roku zakaz ten został uchylony po orzeczeniu sądu w Mediolanie.

