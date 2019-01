Wściekły atak lewaków na żonę wiceprezydenta USA. Nie podoba im się, że pracuje w takim miejscu

Żona wiceprezydenta USA Karen Pence stała się obiektem ataku lewaków za to, że zaczęła nauczać w chrześcijańskiej szkole w Springfield w stanie Wirginia.

Lewacy zarzucili Drugiej Damie, że naucza w szkole, która według niektórych krytyków jest homofobiczna. W tej szkole uczniowie są proszeni, żeby nie uczestniczyli, nie wspierali lub nie tolerowali seksualnej niemoralności, aktywności homoseksualnej czy biseksualnej.

Atakujący ją, używają demagogicznych argumentów, m.in. o płaceniu podatków, jakby za podatki można było kupić czyjeś sumienie, czy przekonania.

I pay for Karen Pence’s housing

I pay for Karen Pence’s security

I pay for Karen Pence’s health insurance

All Americans do

So she needs to explain why it’s okay to teach in a place that discriminates against the LGBT community, who are Americans that pay taxes.

— Tony Posnanski (@tonyposnanski) 16 stycznia 2019