Chcą przywrócić Polską pamięć na Ukrainie. Pomóżmy im!

„W imię politycznej ‚przyjaźni’ Polski rząd wolimy zapominać o prawdziwej historii i tworzyć ‚coś nowego’. Czy jednak przyszłości nie można budować na prawdzie?”. „Twierdza Polskości” to niezależny projekt video, którego zadaniem jest opowiedzenie prawdziwej historii i przywrócenie pamięci Polskich miejsc leżących obecnie na terytorium Ukrainy.

„Tutaj nie chodzi o prowokowanie. Naszym celem nie jest wmawianie wszystkim, że to co widzicie – jest nasze i musi do nas wrócić. Chcemy jednak, żeby widz wiedział, że zamek, który teraz popada w ruinę kiedyś był chlubą wielkiej Rzeczypospolitej” – mówi Marcin Jan Orłowski, pomysłodawca projektu, prowadzący kanał EasTravel TV, a także dziennikarz NCZas.com

Jeśli chcesz pomóc w zebraniu środków, link dostępny tutaj: https://zrzutka.pl/ge6kph

Czy jest „Twierdza Polskości” jak mówią twórcy, to pierwszy historyczny video przewodnik po polskich miejscach na Ukrainie. Seria przedstawiać ma zamki, pałace czy też zwykłe polany. Najważniejsza w tym wszystkim będzie jednak prawdziwie Polska historia.

„Aby się to udało musimy jednak zebrać niezbędne środki. Obecnie mamy na koncie około 1400 zł, każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to zbyt mało. Oczywiście, nie jest to projekt na którym chcemy zarobić ogromne pieniądze. Każdy z nas to hobbysta i musimy zebrać pieniądze, które pozwolą nam funkcjonować w trakcie nagrań. Niestety, noclegi, przejazdy i wszystko co z tym związane kosztuje…” – podkreślają twórcy.