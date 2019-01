Korwin-Mikke po śmierci Adamowicza: Został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Gdy wyłamał się z wierności PO posypały się oskarżenia

– Został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Gdy wyłamał się z wierności PO posypały się oskarżenia, że ma niezliczone afery, że wyląduje w więzieniu – pisze na Twitterze Janusz Korwin-Mikke. Prezes Wolności w swoim najnowszym wpisie przypomina wypowiedzi polityków PO na temat Pawła Adamowicza.

Janusz Korwin-Mikke w swoim najnowszym wpisie na swoim blogu przypomina wypowiedzi polityków PO o Pawle Adamowiczu w wypowiedziach których urasta niemal do rangi świętego. Jeszcze niedawno mieli o nim zupełnie inne zdanie.

Został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Gdy wyłamał się z wierności PO posypały się oskarżenia, że ma niezliczone afery, że wyląduje w więzieniu, że jest (p.Jarosław Wałęsa):"Mechanizmem niszczącym": https://t.co/GcSnqgjkHw Oskarżenia PiSu mógł traktować rytualnie. A te: bolą! https://t.co/dbJGPy1Z5w — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) January 18, 2019

Poniżej kilka najlepszych wypowiedzi przypomnianych przez Korwin-Mikkego:

– To Paweł niech się ze wszystkiego tłumaczy przed sądem. Z walizki pełnej pieniędzy przywiezionej przez dziadka żony itp. Nie jestem jego adwokatem – mówił o Pawle Adamowiczu Jarosław Wałęsa.

– Liczymy się z tym, że Adamowicz usłyszy kolejne zarzuty i zostanie aresztowany w trakcie kampanii wyborczej – mówił RMF FM jeden z polityków PO.

– Niemożliwe jest, by kandydatem PO na prezydenta Gdańska był Paweł Adamowicz; podejmuje decyzję bez Platformy Obywatelskiej i musi liczyć się z polityczną konsekwencją – powiedział w lider PO Grzegorz Schetyna.

– To jest normalne, że facet ma ponad dwadzieścia kont bankowych? Jego kandydatura jest na rękę PiS, bo nawet po ewentualnej wygranej można go zamknąć. Wtedy do Gdańska na cztery lata przyjdzie komisarz od Kaczyńskiego i będzie pozamiatane – mówi nieoficjalnie „Faktowi” jeden z działaczy Platformy.

– Apeluję do mojego przyjaciela Pawła Adamowicza, by jednak podporządkował się sugestiom i aby słuchał swojej partii i nie robił zła. Jest moim przyjacielem i będzie, będę go wspierał, ale niech nie robi podobnych układów, bo to nie służy porozumieniu – mówił Lech Wałęsa.

