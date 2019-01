Magda Gessler to kura znosząca złote jaja! Jej program zarobił dla TVN setki milionów złotych. „To maszynka do zarabiania pieniędzy”

Popularna kucharka to najlepiej zarabiająca dla TVN gwiazda. Na „Kuchennych rewolucjach” stacja osiągnęła przychody na poziomie 230 mln złotych. Co więcej według danych to najlepiej zarabiający program w Polsce.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, Magda Gessler po raz kolejny została liderką rankingu „Lokomotywy reklamowe”. Jej „Kuchenne rewolucje” zarobiły 232,9 mln złotych. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazł się też „Masterchef”. Drugi program z udziałem Gessler zarobił 55 mln zł.

„Prowadzony przez Magdę Gessler format „Kuchenne Rewolucje” jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Treści monetyzowane są poprzez emisję powtórek (ok.godziny 7.00 i 15.00), co w konsekwencji prowadzi do generowania dużej liczby spotów, pod tym względem zajmuje on trzecie miejsce w zestawieniu” – powiedział ekspert rynku TV z domu mediowego MullenLowe MediaHub, który przygotował raport.

Drugie miejsce w rankingu po „Kuchennych rewolucjach” zajmują „Milionerzy” z przychodami z reklam na poziomie 191,7 mln zł. Podium zamyka „Nasz nowy dom” prowadzony przez Katarzynę Dowbor, z wynikiem 125 mln zł.

Dalej uplasowały się: „Twoja twarz brzmi znajomo” (88,6 mln zł), „Koło fortuny” (76,4 mln zł), „Jaka to melodia?” (75,4 mln zł), „Malanowski & partnerzy” (74,1 mln zł), „Mam talent!” (56,6 mln zł), „Masterchef” (55 mln zł) i „Ameryka Express” (53,3 mln zł).

Źródło: wirtualnemedia.pl