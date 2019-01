Mariusz Max Kolonko wystartuje w uniowyborach z Koalicji Propolskiej? „Będziemy go namawiać”

Mariusz Max Kolonko wystartuje w wyborach do PE? Politycy Partii Wolność i Ruchu Narodowego namawiają go do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Popularny publicysta miałby pojawić się na listach razem z Piotrem „Liroyem” Marcem, Krzysztofem Bosakiem i Januszem Korwin – Mikkem.

– Są rozmowy z wieloma postaciami na temat startu z naszych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nasza inicjatywa jest otwarta na takie osoby jak Mariusz Max Kolonko – mówi portalowi Wirtualna Polska Robert Winnicki, szef Ruchu Narodowego.

Portalowi informacje te potwierdził członek z Partii Wolność. – W najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych rusza delegacja, żeby przekonać Mariusza do startu w wyborach z naszej listy. Jest spora szansa, że się zgodzi – mówi.

Max Kolonko jest za przywróceniem kary śmierci w Polsce, podobnie jak Wolność i Ruch Narodowy. Kilka dni temu, po zabójstwie prezydenta Gdańska, dziennikarz wystosował apel w tej sprawie do Andrzeja Dudy.

„2019 Gdańsk – Morderstwo prezydenta miasta, Pawła Adamowicza, 2016 brutalne zabójstwo Kasi, tłumaczki języka włoskiego przez Kajetana P. 2010 Łódź – Morderstwo Marka Rosiaka. My, którzy Mówimy Jak Jest żądamy natychmiastowego przywrócenia w Polsce kary śmierci” (pisownia oryginalna) – napisał Kolonko na swoim profilu i wystosował w tej sprawie petycję.

Dziennikarzowi z USA blisko również do Ruchu Narodowego. – Ruch Narodowy, który jest zgodny z polską tradycją historyczną, będzie zyskiwać na znaczeniu i w perspektywie jednego pokolenia stanie się znaczącą siłą polityczną w Polsce. Narodowcy „nazywają rzeczy po imieniu, żeby nie powiedzieć: mówią, jak jest” – mówił na swoim kanale na YouTube Kolonko.

– Jest znany, rozpoznawalny, sporo młodych ludzi, naszych sympatyków, go uwielbia. Mógłby być naszą lokomotywą wyborczą – mówi portalowi WP informator z partii Wolność. Czy tak głośne nazwisko zasili tworząca się nową siłę polityczną w Polsce? Przydałoby się!

