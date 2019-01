Masakra! Lewacki terrorysta samobójca wysadził się w powietrze. Nie żyje co najmniej 21 osób [VIDEO]

„Wszyscy Kolumbijczycy odrzucają terroryzm i są zjednoczeni, by się mu przeciwstawić. Kolumbia jest smutna, ale nie ulegnie przemocy” – napisał na twitterze prezydent Kolumbii Ivan Duque. Policji udało się zidentyfikować sprawcę zamachu.

Prokuratura poinformowała, że zamachowiec, który zginął w zamachu został zidentyfikowany jako Jose Aldemar Rojas Rodriguez. Był obywatelem Kolumbii i miał 56 lat.

Wszystko wskazuje na to, że zamachowiec mógł być powiązany ze skrajnie lewicową Armią Wyzwolenia Narodowego, która w ostatnich miesiącach wzmogła ataki na siły bezpieczeństwa.

ELN przez lata znajdowała się w cieniu FARC, ale od czasu zawarcia przez FARC porozumienia z władzami, stała się najbardziej aktywną grupą rebeliancką w Kolumbii.

„Kolumbia pokaże, że jest silnym i zjednoczonym krajem i nie ugnie się (…)” – komentował na twitterze Duque, wzywając społeczeństwo do zachowania spokoju.

Naczelny prokurator Nestor Humberto Martinez oświadczył, że eksplozję spowodował 80-kilogramowy ładunek pentolitu, silnego materiału wybuchowego, umieszczony w samochodzie dostawczym, którego kierowca staranował bramę do Akademii Policyjnej im. generała Santandera.

