Mega wpadka Tymoszenko. Głosowała mimo, że nie była obecna. Koniec marzeń o prezydenturze? [VIDEO]

Ta wpadka może uruchomić prawdziwą lawinę hejtu i odebrać Tymoszenko marzenia o prezydenturze. Media ujawniły, że polityk „głosowała” za ustawami o zmianach we wspólnotach religijnych, pomimo, że nie było jej na sali!

Zdjęcia i nagrania, które ujawniają ukraińskie portale potwierdzają, Julii Tymoszenko nie było na sali w momencie głosowania. System jednak zaliczył jej głos i to, aż czterokrotnie.

Doskonale obrazuje to zdjęcie, które opublikował serwis ZIK.ua. Widać na nim miejsce, w którym zasiada na co dzień kandydatka na prezydenta Ukrainy. Karta znajduje się w urządzeniu, co aktywuje „obecność” Julii Tymoszenko.

Nie trzeba było długo czekać, aby odnaleźć osobę, która odpowiadała za obecność polityków partii Batkiwszczyna. To poseł Wadim Iwczenko partyjny kolega Tymoszenko. Na nagraniu udostępnionym na Youtube, widać jak kolejno wkłada karty wszystkich posłów ze swojego ugrupowania.

Jak podkreślają komentatorzy, incydent może znacząco wpłynąć na notowania Julii Tymoszenko przed marcowymi wyborami. Polityk od dawna budowała wokół siebie obraz prawej i odpowiedzialnej za losy kraju. Teraz jednak, w teorii małe kłamstewko, może być doskonale wykorzystane w negatywnej kampanii.

Przypomnijmy, w ostatnich sondażach Tymoszenko prowadzi w wyścigu po fotel prezydenta Ukrainy z wynikiem blisko 27 procent poparcia. Dwa kolejne miejsca zajmują Petro Poroszenko i Wołodymir Zełenski z wynikiem około 13 procent.

Źródło: ZiK.ua / NCzas.com