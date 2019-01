Miller ostro o paranoi wokół mordercy Adamowicza. „Mamy do czynienia z bezwzględnym bandytą. To nie jest żaden ideowy polityk”

Leszek Miller ostro o paranoi wokół mordercy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – Stefana W.! „Mamy do czynienia z bezwzględnym bandytą(…) to nie jest żaden ideowy polityk” – ocenia. Były premier apeluje by nie upolityczniać ataku nożownika.

Leszek Miller w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM mówił na temat zabójcy Pawła Adamowicz, jak słusznie stwierdził sprawca był pospolitym bandytą, skazywanym za napady na banki, a nie żadnym ideologiem.

„To jest pospolity bandyta i przypisywanie mu jakiś intencji politycznych jest błędem, a co więcej – wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom. Jeżeli nie zostaną wyciągnięte żadne wnioski z tego nieszczęścia, to przecież takich szaleńców nie brakuje w Polsce” – powiedział dosłownie Miller na antenie RMF24.

„Mamy do czynienia z bezwzględnym bandytą. Ja nawiasem mówiąc uważam, że błędem jest taka polityzacja tej akcji, tego człowieka. Bo to nie jest żaden ideowy polityk czy człowiek związany z jakimś światopoglądem, który chce dokonać zamachu z powodów ideowych” – dodał.

Źródło: RMF24