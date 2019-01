Najnowszy SONDAŻ. Nie jest dobrze. Mocna dominacja POPiS-u. Wolność na szarym końcu

W wyborach do Sejmu Zjednoczona Prawica uzyskałaby 34 proc. głosów, 26 proc. uzyskałaby Platforma Obywatelska, Kukiz’15 przypadłoby 7 proc., a SLD i PSL – po 5 proc. – wynika ze styczniowego sondażu Kantar Public.

Z badania, które przeprowadził Kantar Public, wynika, że 63 proc. respondentów zadeklarowało, że weźmie udział w tegorocznych wyborach do Sejmu. Wśród nich najliczniejszy odsetek Polaków – 34 proc. – zadeklarowało oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę. Poparcie dla ZP utrzymało się na takim samym poziomie, jak w grudniu.

Chęć oddania głosu na Platformę Obywatelską zadeklarowało 26 proc. badanych. W grudniowym badaniu Kantar Public zapytał badanych o chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesną), która wówczas uzyskała 27 proc. poparcie.

Na trzecim miejscu w badaniu z 7 proc. poparciem znalazł się Kukiz’15 (bez zmian w stosunku do badania z grudnia), na czwartym z 5 proc. poparciem SLD (spadek o 1 punkt procentowy) oraz PSL (wzrost o 1 punkt proc.)

Poza Sejmem znalazłyby się Nowoczesna (3 proc.), Partia Razem (2 proc.), partia Wolność (1 proc.).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos (spadek o 2 punkty proc.).

63 proc. badanych zadeklarowało, że weźmie udział w tegorocznych wyborach (35 proc., że „zdecydowanie” weźmie w nich udział, a 28, że „raczej” weźmie), natomiast 27 proc. odpowiedziało, że nie weźmie w nich udziału (12 proc. twierdzi, że „raczej nie”, a 15 proc., że „zdecydowanie nie”). 10 proc. badanych nie było zdecydowanych, czy weźmie udział w najbliższych wyborach.

W komentarzu do badania Kantar Public podkreślił, że atak, w wyniku którego zginął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, miał miejsce w połowie realizacji badania. „Nie możemy określić, jaki wpływ to tragiczne zdarzenie miało na uzyskane wyniki. Chociaż około połowa wywiadów była zrealizowana przed tym wydarzeniem, to nie był to podział na dwie reprezentatywne próby i dlatego nie będziemy analizować opinii sprzed i po ataku na prezydenta” – czytamy w komentarzu.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 stycznia 2019 roku, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 987 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (PAP)