Najpierw dopuścili do biskupstwa kobiety. Teraz chcą święceń dla LGBTQIAUK

Ponad 100 anglikańskich duchownych z diecezji Oxford podpisało już list, w którym skrytykowano nowe wytyczne hierarchów, dopuszczające m.in. do komunii jawnych homoseksualistów, a także dające możliwość ich wyświęcania.

Anglikańscy duchowni są zdeterminowani. W przypadku niezastosowania się do próśb, jakie zawarli w liście, rozważają przeniesienie do innych diecezji. Pismo z zaleceniami „afirmacji osób LGBT” opracowała w ubiegłym roku czwórka biskupów z diecezji Oxford. W myśl tego listu, jawni homoseksualiści otrzymali pozwolenie na przyjmowanie komunii, a także zgodę na wstępowanie do stanu kapłańskiego.

„Jesteśmy zdumieni, że nigdzie w liście nie ma zawartej argumentacji wypływającej z nauki Kościoła Anglii dotyczącej małżeństwa i relacji seksualnych, które mają swoje uzasadnienie w Piśmie” – podkreślili kapłani krytyczni wobec nowych wytycznych.

„Zamiast tego czytamy odniesienia do zmiany w podejściu, respektowania innych poglądów czy woli do słuchania innych źródeł w debatach” – dodali.

Co więcej, otwarty sprzeciw wywołuje także chęć wyświęcania osób należących do LGBTNSDAP. Oxfordzcy duchowni podkreślają, że dopuszczanie do takiej misji osób żyjących w sposób jawnie sprzeczny z Ewangelią, jest niewłaściwe. Dodają również, że wyrażone w deklaracji pragnienie hierarchów, aby „nikt nie był pozbawiony prawa do sakramentu chrztu i Wieczerzy Pańskiej” nie ma swojego uzasadnienia w Piśmie Świętym.

Anglikańscy duchowni są również zaniepokojeni wobec ciągłego wskazywania na tożsamość osób LGBTRTVAGD. Uważają, że jedyna tożsamość, jakiej mają poszukiwać chrześcijanie, to ta odnaleziona w jedności z Chrystusem.

Kapłani anglikańscy zapowiedzieli, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, będą wówczas musieli wypowiedzieć posłuszeństwo hierarchom narzucającym sprzeczne z ich przekonaniami wytyczne.

„Będzie nam ciężko wypełniać postanowienia biskupów w tej kwestii i wielu członków naszych wspólnot zechce poszukać alternatywy (…) to byłaby tragedia” – pisali. Wcześniej Kościół Anglii dopuścił do biskupstwa kobiety.

