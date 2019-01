Napad na bank we Wrocławiu! Według świadków sprawcami byli Ukraińcy

Napad na bank we Wrocławiu! Do oddziału Millennium Bank przy ul. Żmigrodzkiej przy skrzyżowaniu z Zawalną weszło dwóch mężczyzn. Bandyci sterroryzowali pracowników placówki i ukradli pieniądze. „Sądząc po akcencie, byli to Ukraińcy” – twierdzą świadkowie.

Jak podaje policja w mieście trwa obława na bandytów, którzy dokonali napadu. Jak podają świadkowie zdarzenia mężczyźni byli ubrani na czarno. Do teraz nie wiadomo, ile pieniędzy ukradli mężczyźni.

„Podczas napadu nikt nie ucierpiał. Wszystkie systemy bankowe zadziałały poprawnie. Przekazaliśmy sprawę policji, obecnie trwają czynności wyjaśniające. Środki naszych klientów są bezpieczne” – zapewnił Millennium Bank w oświadczeniu przesłanym redakcji portalu.

