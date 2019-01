Po morderstwie Pawła Adamowicza i artykule o „sędziowskiej kaście” sędzia z Trójmiasta domaga się ochrony

Sędzia Piotr Jędrzejewski z Sądu Rejonowego w Gdyni chce aby w związku z zamordowaniem prezydenta Pawła Adamowicza, przyznano ochronę jemu i innym sędziom. Zawiadomił też prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarzy tygodnika „Sieci” w związku z artykułem pod tytułem „Rozgrzana kasta”.

Zdaniem sędziego mogło dojść do znieważenia i stosowania groźby bezprawnej wobec przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. To, że pismo w tej sprawie trafiło do śledczych, potwierdziła „Dziennikowi Bałtyckiemu” prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Sędzia Jędrzejewski twierdzi, że artykuł autorstwa Marka Pyzy i Wojciecha Wikło pod tytułem „Rozgrzana kasta”, jednoznacznie znieważa sędziów sądów powszechnych RP i nawołuje by „z tą grupą zrobić porządek”.

Artykuł był anonsowany na okładce ostatniego wydania „Sieci”. Widać na niej trzy postacie sędziego na tle logo partii i organizacji opozycyjnych oraz plakatów „Konstytucja”. Jeden sędzia strzela z ciężkiego karabinu maszynowego, pozostali są uzbrojeni w „Kałasznikowa” i Panzerfaust.

Autorzy piszą o tym, iż sędziowie coraz częściej wchodzą na polityczną barykadę. Przypominają między innymi fakt odebrania nagrody przez Małgorzatę Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, z rąk Obywateli RP. Twierdzą, że sędziowie stawiają zaciekły opór wobec reform wprowadzanych przez PiS.

„Dziennik Bałtycki” podał, iż sędzia Jędrzejewski uważa, że do ataku na Adamowicza doszło z przyczyn politycznych i związanych z powszechną atmosferą nienawiści wobec osób o odmiennych poglądach politycznych.

– Wnoszę o objęcie ochroną policyjną sędziów i ich rodziny – podkreśla sędzia Jędrzejewski. Precyzuje, że chodzi o przedstawicieli Temidy wymienionych w artykule „Sieci”, oraz osoby z tzw. listy sędziów wolności, Ewy Siedleckiej, publicystki „Polityki”. – Liczę na pilne podjęcie działań, z uwagi na powstałą realną obawę co do zdrowia i życia osób, w stosunku do których kierowane są takie działania, przez te osoby – podkreśla w zawiadomieniu sędzia Jędrzejewski.

Źródło: „Dziennik Bałtycki”