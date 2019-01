Rozpoczyna się kondukt żałobny Pawła Adamowicza. Tysiące gdańszczan żegna byłego Prezydenta

Trasa konduktu, w którym w piątek trumna z ciałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie przeniesiona do Bazyliki Mariackiej, będzie wiodła obok miejsc istotnych dla zmarłego tragicznie samorządowca, w tym jego rodzinnego domu i szkół, w których się uczył.

O szczegółach dotyczących planowanego na piątek odprowadzenia trumny do Bazyliki Mariackiej, w której Adamowicz zostanie w sobotę pochowany, poinformowała na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Jak przypomniała, kondukt wyruszy o g. 17 z Europejskiego Centrum Solidarności. Podkreśliła, że jest to „miejsce, które nie tylko ukochał pan prezydent, ale które dzięki jego uporowi powstało”. „Ruszymy trasą przez miasto, po drodze będziemy mijać ważne miejsce dla pana prezydenta. Pierwsze miejsce to I Liceum Ogólnokształcące, którego jest absolwentem” – wyjaśniła.

Dalej kondukt przejdzie ul. Łagiewniki a następnie ul. Stolarską. „Tuż obok niej (znajduje się – PAP) ulica Mniszki, gdzie się pan prezydent wychowywał, mieszkał od urodzenia i gdzie do dzisiaj mieszkają jego rodzice – pani Teresa i pan Ryszard. Później skręcimy w Podwale Staromiejskie po lewej stronie zostawiając Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater, którą ukończył pan prezydent” – powiedziała Dulkiewicz.

Dodała, że na trasie konduktu znajdzie się też stojący na Targu Drzewnym pomnik króla Jana III Sobieskiego, gdzie w czasach PRL organizowano liczne opozycyjne manifestacje i protesty. „To miejsce, gdzie wykuwała się nasza wolność, gdzie pierwsze manifestacje organizowane przez Ruch Młodej Polski miały miejsce – manifestacje w rocznicę (uchwalenia – PAP) Konstytucji 3 Maja, w rocznicę odzyskania niepodległości” – powiedziała Dulkiewicz.

Przypomniała, że pod pomnikiem Jana III Sobieskiego kończy się też, organizowana od wielu lat przez miasto, Parada Niepodległości i w miejscu tym zwykle przemawiał Adamowicz do uczestników przemarszu.

Dulkiewicz poinformowała, że spod pomnika kondukt skieruje się w ulicę Pańską, mijając po drodze bazylikę św. Mikołaja, w której Adamowicz został ochrzczony. Przypomniała, że świątynia ta została kilka miesięcy temu zamknięta dla wiernych. Stało się to na skutek ujawnienia problemów konstrukcyjnych mogących zagrażać ludziom. Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska przypomniała, że zły stan świątyni „był przedmiotem wielkiej troski pana prezydenta” Adamowicza.

Z ul. Pańskiej kondukt ma wejść w ul. Kołodziejską, a następnie ul. Piwną, kierując się do głównego wejścia do Bazyliki Mariackiej. Po wprowadzeniu do świątyni trumny, około godz. 18, w Bazylice zostanie odprawiona msza św. Kościół zostanie zamknięty w piątek o północy. Do tego czasu – jak poinformowała Dulkiewicz, „będzie trwało czuwanie, modlitwy, będzie możliwość pożegnania”.

Dulkiewicz przypomniała, że ponowne otwarcie Bazyliki zaplanowano na sobotę na g. 10. Wcześniej informowano, że kościół zostanie otwarty w sobotę o g. 7, ale Dulkiewicz wyjaśniła, że godzinę tą trzeba było przesunąć „ze względu na przygotowanie uroczystości i względy bezpieczeństwa”.

„Dla uczestników pogrzebu Bazylika będzie otwarta od godziny 10. Będzie możliwość wejścia także dla mieszkańców Gdańska, ale bardzo proszę o wyrozumiałość, bo tego miejsca po prostu dla wszystkich nie wystarczy” – powiedziała.

Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Bazylice na sobotnie południe. Rozpoczną się one mszą pogrzebową pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Dulkiewicz wyjaśniła, że w wielu miejscach w pobliżu Bazyliki zostaną ustawione telebimy, na których można będzie oglądać przebieg uroczystości. Staną one m.in. na ulicach Długi Targ i Długiej, na Targu Węglowym, na skwerze Świętopełka oraz na parkingu przy filharmonii na Ołowiance.

W czwartek o g. 17 trumna z ciałem Adamowicza zostanie wprowadzona do ECS i będzie tu wystawiona przez dobę. (PAP)