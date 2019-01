Sikorski oszalał. Porównuje psychola Stefana W. z masonem i zimnym zabójcą Andersem Breivikiem

Środowisko fatalnej opozycji idzie w zaparte przekonując, że atak szaleńca na zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to atak polityczny. Dzisiaj były szef MSZ Radosław Sikorski porównał go do norweskiego masona i zimnego mordercy, Andersa Behringa Breivika.

Śmierć Adamowicza grzeje totalną opozycję, która nagle zaczęła upominać się o język miłości. Ale tylko wtedy, kiedy jest to im na rękę.

Dzisiaj rano w Radiu Zet były minister spraw zagranicznych III RP Radosław Sikorski stwierdził, że Stefan W. to polski Breivik.

– Ja w 2011 roku przestrzegałem, że stan polaryzacji i emocji politycznych w Polsce może doprowadzić do tego, że będziemy mieli polskiego Breivika, i pamiętam, że nie wszyscy się wtedy ze mną zgadzali. No niestety wykrakałem – palnął Sikorski, co wywołało oburzenie nawet prowadzącej rozmowę Beacie Lubeckiej.

– Polskim Breivikiem to chyba nie można go nazwać – sprostowała, na co Sikorski odpowiedział, że „chyba tak, bo nie było do tej pory morderstwa tej rangi polityka”.

Źródło: radiozet.pl