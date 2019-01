Uwaga! Gwałtowna zmiana pogody w weekend. Mróz uderzy ze zdwojoną siłą [PROGNOZA POGODY]

Przyzwyczailiście się do temperatury w okolicach 0 stopni C? Jeśli tak, to pogoda zrobi wam niemiłą niespodziankę. Od weekendu synoptycy przewidują powrót mrozów, ale to dopiero początek.

Zmiana rozpocznie się już w nocy z piątku na sobotę. Wówczas to słupki rtęci w całej Polsce spadną poniżej zera. Najcieplej będzie na południu Polski tam temperatura wahać się będzie na poziomie -2 stopni C, zimniej będzie na wschodzie, gdzie synoptycy przewidują -7 stopni C.

Najgorszej ma być jednak na terenach górskich. Na Podhalu temperatura spaść może poniżej -15 stopni C.

Co ważne, w niektórych częściach kraju spodziewane są opady śniegu i silnie wiejący wiatr, co spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa.

Sobota to jednak zaledwie zapowiedź tego co wydarzy się w kolejnych dniach. Meteorolodzy IMGW ostrzegają, iż następny tydzień może przynieść zdecydowanie niższe temperatury. Winne mają być temu fronty znad Skandynawii i Ukrainy. Obydwa to wyże i obydwa też przyniosą znaczne obniżenie temperatury.

W środku tygodnia, w godzinach nocnych termometry w niektórych częściach kraju mogą pokazać, nawet -20 stopni C. W całym kraju wiać będzie silny wiatr, a na północy spodziewane są obfite opady śniegu.

Źródło: IMGW / Pogodynka.pl / NCzas.com