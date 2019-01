Wenezuelska opozycja szykuje się do przejęcia władzy! Dojdzie do wojny domowej?

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli, Juan Guaido, zapowiedział powstanie rządu tymczasowego. Dojdzie do wojny domowej i międzynarodowej interwencji?

Stojący na czele wenezuelskiej opozycji Juan Guaido ogłosił dziś, że rząd tymczasowy zostanie powołany 23 stycznia. Wcześniej zapowiedział, że tego dnia odbędzie się wielka antyrządowa demonstracja, na której Wenezuelczycy będą domagali się przywrócenia demokracji.

W ubiegły piątek Juan Guaido wezwał do odsunięcia od rządów prezydenta Nicolasa Maduro i oświadczył, że jest gotów tymczasowo przejąć władzę w Wenezueli i rozpisać nowe wybory prezydenckie. Guaido nazwał Maduro uzurpatorem i zwrócił się do wenezuelskiej armii z apelem aby nie uznawała go za legalnie wybranego prezydenta.

Opozycja zaproponowała później zachęty prawne, w tym amnestię, dla tych, którzy według opozycji łamali prawo. Są skierowane do oficerów wenezuelskiej armii, którzy będą sprzeciwiali się prezydentowi Maduro.

Zaprzysiężony na drugą kadencję prezydencką Nicolas Maduro znalazł się w kompletnej izolacji. Organizacja Państw Amerykańskich nie uznaje jego władzy, i wzywa do ponownych wyborów. W podobnym tonie wypowiedziały się Unia Europejska i Stany Zjednoczone.

USA wprowadziły już szereg sankcji na Wenezuelę. Coraz głośniej mówi się o objęciu nimi dostaw ropy do USA. Wczoraj rozmowę z Juanem Guaido przeprowadził wiceprezydent USA, Mike Pence.

Rzecznik Departamntu Stanu, Robert Palladino, w wydanym w sobotę oświadczeniu napisał, że „Obywatele Wenezueli zasługują na życie w wolnym i demokratycznym państwie prawa. Nadszedł czas, by zacząć uporządkowaną zmianę w kierunku powstania nowego rządu”.

We call on all Venezuelans to uphold and respect the role of the National Assembly and for the security and armed forces to respect all protections the constitution affords to @JGuaido and the other members of the National Assembly. #Venezuela pic.twitter.com/HvC3Prnm9S

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 12 stycznia 2019