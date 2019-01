Asteroidy coraz częściej uderzają w Księżyc! „Satelita Ziemi jest kapsułą czasu” [VIDEO]

Naukowcy z NASA wykorzystali historię uderzeń asteroid w powierzchnię Księżyca do odtworzenia tego procesu na Ziemi. Uważają, że nasz satelita jest kapsułą czasu, w której zapisana jest także historia Ziemi.

Patrząc na Księżyc, widzimy najbardziej kompletną i dostępną kronikę uderzeń asteroid. Analizując historię księżycowych kraterów grupa naukowców podważyła dominującą dotychczas hipotezę dotyczącą historii uderzeń asteroid w powierzchnię Ziemi.

Analizując wiek ziemskich kraterów naukowcy odkryli, że liczba takich uderzeń asteroid wzrosła od dwóch do trzech razy, począwszy w okresie ostatnich 290 milionów lat. Jako prawdopodobną przyczynę uznali to, że starsze kratery mogą być trudniejsze do odkrycia, ze względu na erozję, procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi, a także zmiany na skutek wegetacji roślin. Przyjęto, że częstotliwość uderzeń jest stała. Pogląd ten utrzymywał się przez dziesięciolecia.

Teraz ta hipoteza została obalona. Analiza kraterów na powierzchni Księżyca, powstała przy wykorzystaniu obrazów i danych termicznych zebranych przez Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA, dowiodła, że ich historia odpowiada dokładnie ziemskim kraterom.

Przyczyna wzrostu częstotliwości uderzeń asteroid nie jest znana. Jak przypuszczają naukowcy może mieć związek z serią dużych zderzeń, które miały miejsce ponad 300 milionów lat temu w głównym pasie asteroid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. W ich wyniku mogły powstać szczątki, które dotarły do wewnętrznego układu słonecznego, w tym Ziemi i krążącego wokół niej Księżyca.

Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter została wyniesiona 18 czerwca 2009 roku przez rakietę nośną Atlas V 401. Jest sztucznym satelitą Księżyca. Podstawowym zadaniem sondy jest przeprowadzanie obserwacji powierzchni naszego satelity na potrzeby programu lotów załogowych na Księżyc.

Sonda miała wykonać pomiary umożliwiająca przygotowanie szczegółowych map topograficznych powierzchni Księżyca, zidentyfikować miejsca lądowań dla przyszłych załogowych i bezzałogowych misji księżycowych. Ma też zmierzyć poziom promieniowania kosmicznego na orbicie wokółksiężycowej i szukać złóż lodu wodnego i innych potencjalnych surowców możliwych do przyszłej eksploatacji.