Dość walki z Polską i patriotyzmem! Wspierajmy działanie Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu

Cenzura, lewacka propaganda, promocja dewiacji – chyba każdy użytkownik m.in. portalu Facebook zauważył, jak prawicowa myśl i postawy patriotyczne są usuwane bądź odsuwane w kąt „internetu”. Aby temu zapobiec powstał internetowy profil Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, który z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę.

„OMA” to oczywiście bezpośrednia odpowiedź na szkalujący prawicę Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który wielokrotnie doprowadzał do usuwania patriotycznych profili czy też blokowania publikacji mediów o prawicowym charakterze.

Z serii: "ludzie KULTURY III RP".Adrian Rzetelski, wiceprezes zarządu poznańskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), obrońca demokracji, FB profil otwarty. Opublikowany przez Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Piątek, 18 stycznia 2019

Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu jako facebookowy profil rozpoczął w lutym 2018 roku i z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę, stale zdobywając nowych fanów. Obecnie jest to ponad 5 tysięcy osób, które aktywnie włączają się w wyszukiwanie treści o charakterze antypolskim.

Maciej Bajkowski "Stop propagandzie nienawiści" To jeden z tych panów, którzy od trzech lat przesiadują pod Sejmem. Mowa nienawiści? Opublikowany przez Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Czwartek, 17 stycznia 2019

Co bardzo ważne, oprócz filmów czy też obrazków, znajdziemy tam bardzo poważne, dokładne analizy sytuacji geopolitycznej. Ze swojej strony polecić możemy chociażby tekst autorstwa Reduty Dobrego Imienia Polski pt. „Kraj nienawiści” jak niemieckie media przedstawiają Polskę po ataku na Adamowicza”.

Jako redakcja zachęcamy wszystkich do polubienia profilu Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu oraz aktywnego uczestnictwa i wymiany poglądów. Aby was przekonać publikujemy jeden z najnowszych filmów udostępnionych na profilu pt. „HEJT STOP”, odnoszący się do hucznie ogłaszanej walki z mową nienawiści.

Źródło: Facebook.com / Wolnosc24.pl