Edyta Górniak ostro do Dody: To jest nieprzyzwoite!

Doda Rabczewska zaapelowała do innych gwiazd, by te wspólnie wystąpiły przed publicznością. Wyciągnęła rękę m.in. do Edyty Górniak. Ta odpowiedziała na zaproszenie, ale raczej na pojednanie nie ma co liczyć!

Rodzimi artyści nadal nie mogą się otrząsnąć się po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz został dźgnięty nożem podczas WOŚP, w wyniku czego zmarł dzień później.

Wiele gwiazd postanowiło pożegnać Pawła Adamowicza korzystając z kanałów social media. Doda chce pójść o krok dalej. Artystka wystosowała apel do innych gwiazd. Doda wymyśliła koncert „Artyści przeciw nienawiści”. Nawoływała koleżanki i kolegów, by wspólnie stanęli na jednej scenie przeciwko hejtowi.

Doda postanowiła także schować do kieszeni prywatne konflikty. Do udziału w wydarzeniu zaprosiła m.in. Edytę Górniak. Powszechnie wiadomo, że Doda od lat jest z nią skonfliktowana. Po kilku dniach Edyta Górniak odpowiedziała na apel Dody…

Marzenia o postawieniu idei ponad prywatnymi niesnaskami właśnie prysły… Doda wyciągnęła rękę do gwiazdy i zaproponowała wspólny koncert. Odpowiedź Edyty Górniak nie pozostawia wątpliwości, że do koncertu z udziałem obu pań nie dojdzie…

W odpowiedzi na Wasze zapytania o mój udział w koncercie Doroty:

Używanie chwili tak tragicznej dla nagłówków i kreowania siebie na bohatera, zanim jeszcze nawet pochowano Pana Prezydenta Adamowicza, jest wbrew mojej filozofii życiowej i w moim odczuciu na cienkiej granicy przyzwoitości ludzkiej.

Pisała Edyta Górniak.

Gwiazda dodała, że teraz każdy powinien w ciszy i zadumie modlić się za rodzinę zmarłego prezydenta.

źródło: eska.pl