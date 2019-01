Fiasko chińskiego programu badawczego w kosmosie. Księżycowe noce za zimne…

Niewiele brakowało, a Chinom udałoby się wyhodować pierwszą ziemską roślinę na księżycu. Niestety, bawełna, która wykiełkowała na pokładzie chińskiego lądownika Change 4, obumarła.

Chińska Agencja Kosmiczna poinformowała we wtorek o swoim sukcesie. Na pokładzie lądownika Change 4, wykiełkowały nasiona bawełny. Oprócz niej, na pokładzie maszyny znajdowały się również nasiona rzepaku i ziemniaków. Znajdowały się one w specjalnym kanistrze, który zaopatrywał je w powietrze, wodę i składniki odżywcze.

Change 4 wylądował na Księżycu. W ciągu trwającego na nim dnia, roślina rozwijała się prawidłowo. Zmieniło się to, gdy zapadła noc. Wówczas temperatura spadła do -170 stopni Celsjusza, co dla bawełny oznaczało śmierć.

Z powodu ograniczeń wagi łazika nie mogliśmy zabrać na pokład jego baterii – wyjaśniono w trakcie konferencji. Dzięki baterii możliwe byłoby kontrolowanie temperatury, dzięki czemu bawełna zapewne by przetrwała mrozy.

źródło: se.pl, wolnosc24.pl