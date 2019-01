Hej TVN! Uczcie się i doganiajcie postępową Europę. Poranny program brytyjskiej telewizji o uczeniu masturbacji 8-letnich dzieci

TVN od dawna lansuje postępowe wzorce zachowań co oznacza nachalną promocję dewiacji seksualnych, LGBTVN i czego tam jeszcze. Jak już zacznie brakować pomysłów, to zawsze można podejrzeć jak to się robi w Europie pierwszej prędkości i tak jak brytyjska stacja nadać poranny program o masturbowaniu się 8-letnich dzieci.

Oglądalność dla telewizji to najważniejsza rzecz więc dla jej wzrostu można zaprosić do udziału w programie np. dewianta, czy kretyna. Brytyjskiej stacji ITV udało się dwa w jednym więc zaprosiła na poranek i dewiantkę i jednocześnie kretynkę.

Niejaka Kate Dawson przedstawiana jako ekspert od seksualnego zachowania postanowiła wytłumaczyć dlaczego to należy uczyć 8-letnie dzieci o masturbacji. Według niej dzieci w tym wieku powinny już nauczyć się o seksie, pornografii i „sprawianiu sobie przyjemności”

– To ważne byśmy uczyli dzieci, że normalne jest odkrywanie własnego ciała i części intymnych, i że to może być przyjemne – mówiła ekspertka. – Spotykamy często młode dziewczęta, które są zdegustowane genitaliami więc pokazujemy im bardzo realistyczne modele pochwy i penisa i wtedy wszyscy się śmieją.

Według niej 60% dzieci poniżej 13-ego roku życia oglądało pornografię, więc ważne jest by uczyć ich o tym jak najwcześniejszej.

O co tej kobiecie chodzi dokładnie nie wiadomo. Być może ona uważa, że 100% dzieci powinno oglądać pornografie i dlatego trzeba jej nauczanie wprowadzać do szkół.

Jak się okazało i Wielkiej Brytanii mieszkają kołtuny i ciemniaki, więc część widzów zaprotestowała oburzona programem i pomysłami dewiantki. „Nie dziękuje, nie chce by moje dzieci uczyły się o masturbacji. Czy możecie pozwolić dzieciom być dziećmi, proszę” napisała na Twitterze Natalia.

Jode potraktowała sprawę jeszcze poważniej: ” Gdyby moja 8-latka przyszła do domu i powiedziała mi, że uczono ja o masturbacji, to ktoś zostałby obity”.

TVN nie powinien przejmować się jednak głosem wstecznych, niewykształconych ciemniaków i zrobić swój własny program wzorem brytyjskiej ITV. Pani ekspert niczego sobie, ładna scenografia z kwiatuszkami w tle, mili państwo prowadzący kulturalną rozmowę. Jak znalazł na poranek TVN.

Taki program mógłby mieć np. tytuł „Wstajesz i się masturbujesz”, albo jak się TVP zgodzi to „Masturbowanie na śniadanie”. Jak się dobrze zakręcicie to nawet Trzaskowski z Rabiejem zasponsorują.

