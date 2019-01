Jacek Wilk: „Na naszych oczach tworzy się sekta gdańska. Oparta o te same zasady co smoleńska”

I WYKRAKAŁEM – napisał na Twitterze Jacek Wilk. Polityk już wczoraj zadał pytanie, „czy po religii smoleńskiej będziemy mieć teraz religię gdańską?”

„Jeśli tak, to będzie to kolejny dowód, że między PO, a PiS nie ma żadnej istotnej różnicy – jest tylko pokazowa wojenka popisowych gangów o to, kto ma ściągać z nas haracz. Na naszych oczach tworzy się oto sekta gdańska” – pisał dalej Wilk.

Po dzisiejszym pogrzebie Pawła Adamowicza Jacek Wilki nie ma już wątpliwości, że lustrzanym odbiciem sekty smoleńskiej będzie sekta gdańska, tak samo forsująca informacje o zamachu, którego ofiarą padł prezydent Gdańska. Poniżej cały wpis.