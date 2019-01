Jasnowidz Krzysztof Jackowski o zabójstwie Pawła Adamowicza i „mowie nienawiści”. Dobrze ocenia postawę Janusza Korwin-Mikkego [VIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski tym razem w swoim nagraniu poruszył temat wydarzeń, które już miały miejsce. Mówił o zabójstwie Pawła Adamowicza oraz pojawiających się od tamtej pory wszędzie rozmowach na temat mowy nienawiści.

– Ten przestępca, ten człowiek nie tylko dokonał strasznej, okrutnej zbrodni, ale dokonał też zbrodni drugiej – na nas. Zrobił to w sposób tak publiczny i w tak niezwykłym momencie, że w pewnym sensie uczynił nas biernymi świadkami swojego strasznego czynu, tego morderstwa – powiedział Jackowski.

– Jest to okrutne, to wchodzi w psychikę, w każdego z nas i w jakiś sposób ma i będzie miało zawsze na nas jakiś wpływ. Otóż każdy z nas obejrzał właściwie na żywo zbrodnię, okrutną zbrodnię i kompletnie bezsensowną – mówił.

Krzysztof Jackowski zwrócił uwagę, że głównym tematem, jaki pojawia się w kontekście tej zbrodni, jest tzw. „mowa nienawiści”. I do tego właśnie odniósł się w swoim filmie.

– Media mają czelność nam, zwykłym obywatelom, wypominać mowę nienawiści. Dlaczego mówię, że mają czelność? Przecież to jest od wielu lat fabryka mowy nienawiści politycznej. Nikt nie ma wątpliwości, w Polsce są dwa fronty polityczne: prawy, lewy i coś tam po środku. Politykę uprawia się od wielu lat mową nienawiści. To nas nauczono takiego myślenia, żebyśmy byli albo za prawą albo za lewą, więc polityka uprawiana jest przez media głównie mową nienawiści – podkreślił jasnowidz.

– Jeszcze raz zaznaczam publicznie, ja nie jestem zwolennikiem PiS-u, podobnie jak nie jestem zwolennikiem Platformy Obywatelskiej. Nie wiem czyim chciałbym być zwolennikiem, czy to byłby Korwin-Mikke, czy nawet Kukiz – ktoś ze środka, ktoś nie uwikłany w jakąś wojnę polsko-polską. Dosyć mam tego, co w nas narasta przez to, co nam się tłumaczy – stwierdził.

Innymi słowy Krzysztof Jackowski najwyraźniej dobrze ocenia postawę polityczną Janusza Korwin-Mikkego, słusznie stwierdzając, że jest to człowiek nieuwikłany w POPiSową polsko-polską wojenkę.

Jackowski odniósł się również do jednej z audycji radiowych na temat mowy nienawiści.

– Tam była mowa na temat różnych teorii nienawiści, jak to Polacy się nauczyli być nienawistni. Teraz mówię jednostki, bo to nie radio, nie telewizja nie prasa, to my – z nas się to całe zło rodzi – według wielu ludzi teraz oceniających i to nam się teraz tłumaczy, że mamy się uspokoić – relacjonował Jackowski.

– Nie, drodzy Państwo, nas się zaszczuło przez wiele lat. I to media powinny się zastanowić nad tym, jak zlikwidować w sobie tę mowę nienawiści i czy opłaca im się to zlikwidować, bo to jest niezły interes – ocenił jasnowidz z Człuchowa.

– Takie zdarzenia tragiczne, które się dzieją, nie tylko takie, ale przecież kilka lat temu w biurze poselskim PiS-u jedna, czy dwie osoby zostały zamordowane. Takie cytaty, jak „zimny Lech” o katastrofie smoleńskiej, czy „kaczka po smoleńsku”, czy „mamy tu polew” – niejaki pan Stuhr publicznie taki „tu polew” sobie zrobił. Obojętnie, czy komuś się podoba czy nie, czy ktoś się z czymś nie godzi, bo dotknęła go osobista trauma, tragedia, nikt nie ma prawa publicznie drwić z takich osób, które przeżywają traumę – zaznaczył.

– Olejcie polityków, olejcie politykę. Nie żyjcie tym, czym was pasą. Zrozumcie, że nic tak naprawdę, prócz dnia wyborów, na które idziecie i głosujecie, nic tak naprawdę od was nie zależy. Nasączamy się tymi codziennymi informacjami zawiści, nienawiści – zaapelował.

– Pan Tusk przyjechał do Gdańska, przyrzekał, że będzie bronił Gdańska – przed czym? Jeżeli wierzyć prokuraturze, przed człowiekiem, który jest chory psychicznie. Dlaczego pan Tusk nie pojechał do, nie wiem czy to Szwecja czy Norwegia, chyba Norwegia. Breivik zabił tylu ludzi, ludzi, którzy byli ludźmi spoza tego kraju, tam były jakieś grupy osób przyjezdne. Zabił, strzelał do nich jak do zająców. Dlaczego pan Tusk nie pojechał tam, nie powiedział: będziemy bronić będziemy bronić Norwegii przed nietolerancją, przed mową nienawiści. Tu przyjechał. Tutaj to mówił, ale to jest uprawianie polityki Drodzy państwo – skwitował Jackowski.

