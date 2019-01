Koszmar na żywo. Bezdomny raper włamał się do domu Izraelki. Jej siostra słuchała przez telefon jak gwałci ją i morduje

W Melbourne doszło do niespotykanej tragedii. Islamska studentka z Izraela rozmawiała ze swoją siostrą przez telefon, gdy do jej mieszkania włamał się miejscowy bezdomny raper. Zgwałcił ją i zabił. Część zajścia słyszała jej siostra, jednak połączenie szybko przerwano.

21-letnia Aiaa Maasarwe była studentką na uniwersytecie w Szanghaju. W ramach wymiany studenckiej wyjechała do Melbourne. W środę została tam zamordowana.

– Rozmawiałyśmy przez telefon. Opowiadała o kabarecie, który widziała. Pytała mnie, kiedy się zobaczymy – powiedział Ruba Maasarwe, siostra kobiety podczas wywiadu w izraelskiej telewizji.

– W pewnym momencie usłyszałam jej krzyk. Słyszałam jeżdżące samochody, ale dźwięk był taki, jakby telefon leżał na ziemi. Nie było żadnych oznak tego horroru. Słyszałam jej krzyki, a potem połączenie przerwano – dodała.

Sprawcą okazał się być 20-letni bezdomny raper, Codey Herrmann. Usłyszał zarzut gwałtu i zabójstwa obywatelki Izraela. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Szczegóły zbrodni utajniono na czas procesu ze względu na wyjątkową brutalność. Sędzia powiedział, że „są tam rzeczy, których nie powinna znać rodzina”.

Rodzinie kobiety zależy teraz, by sprowadzić ciało 21-latki do Izraela, by móc ją pochować według muzułmańskiego obrządku.

