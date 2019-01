Matka Kurka podsumowuje powrót Owsiaka. „Mógłbym teraz triumfować, ale to było banalne do przewidzenia. O Owsiaku wiem wszystko”

„Mógłbym teraz zrobić buhahaha albo w inny sposób triumfować, ale to po pierwsze było banalne do przewidzenia, po drugie to styl Owsiaka. Proszę Państwa o Owsiaku wiem wszystko, o jego zachowaniach również” – napisał na Twitterze Piotr Wielgucki, znany jako bloger Matka Kurka.

Bloger, którego Owsiak uznał za swojego osobistego wroga i z którym miał kilka procesów już niedługo po rezygnacji Owsiaka 14 stycznia z szefowania WOŚP zapowiadał, że nie potrwa to długo. Dziś okazało się, że miał rację. Owsiak tuż po pogrzebie prezydenta Pawła Adamowicza w bazylice mariackiej w Gdańsku nagrał i zamieścił w sieci oświadczenie, że wraca do szefowania Fundacji WOŚP.

„Tak, będę grał z Orkiestrą. Tak, będę prezesem Fundacji. Zobaczyłem, co się dzieje tutaj obok. Mam nadzieję, że miliony Polaków słuchając homilii i wystąpień duchownych, weźmie sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści „nie”, „nie ma na to naszej zgody” – mówił.

Poniżej wpisy Matki Kurki, którymi skomentował tą decyzję.

Podsumowanie Owsiaka: 1. W dniu tragedii ogłasza winę @baspiela, potem idzie tańczyć i podawać nr konta. 2. W dniu śmierci Adamowicza powtarza oskarżenia wobec @baspiela i „rezygnuje” ze stołka prezesa. 3. W dniu pogrzebu Adamowicza wraca. 4. Dostałem wyrok za „hienę cmentarną”. — Piotr Wielgucki (@Matka_Kurka) 19 stycznia 2019

Mógłbym teraz zrobić buhahaha albo w inny sposób triumfować, ale to po pierwsze było banalne do przewidzenia, po drugie to styl Owsiaka. Proszę Państwa o Owsiaku wiem wszystko, o jego zachowaniach również i z okazji powrotu na stołek prezesa przypominam https://t.co/Z7JrQmMH9B pic.twitter.com/KGGs62ELSt — Piotr Wielgucki (@Matka_Kurka) 19 stycznia 2019