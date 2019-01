Max Kolonko przerywa milczenie po morderstwie Adamowicza. Chce wprowadzenia kary śmierci ze szczególnym okrucieństwem i… popiera Owsiaka [VIDEO]

Po prawie dwóch miesiącach Mariusz Max Kolonko opublikował nagranie, w którym rozpoczyna od sprawy morderstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Nawiązując do tego zdarzenia, postuluje wprowadzenie kary śmierci z możliwością jej wykonania ze szczególnym okrucieństwem w wyjątkowych przypadkach.

– Jeżeli wy, politycy nie potraficie tego robić, nie potraficie zrobić porządku w Polsce, to my zrobimy go sami. Prawo i Sprawiedliwość – my to wprowadzimy – zapowiada Mariusz Max Kolonko.

– Po pierwsze, wprowadzić w Polsce natychmiast karę śmierci. Petycja w tej sprawie kręci się na petytiongo.org, proszę podpisać. Dodatkowo ja proponuję wprowadzić coś takiego, co się będzie nazywało karanie śmierci ze szczególnym okrucieństwem wobec tych ludzi, którzy dokonują morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, jak na przykład ten typ z Warszawy, który zamordował a następnie poćwiartował tę nauczycielkę włoskiego – powiedział Kolonko dodając, że sprawcą był syn sędzi.

– Dla niego mam takie przesłanie: Ty się módl chłopie, byśmy my nie doszli do władzy, bo jeśli my dojdziemy, to będzie nie tylko kara śmierci, ale będzie kara śmierci ze szczególnym okrucieństwem. Wiesz, na czym ptysiu to będzie polegało? To będzie polegało na tym, że będziemy karać ze szczególnym okrucieństwem takich jak ty. Którzy mówili, że chcieli zobaczyć, czy śmierć człowieka, to to samo co zabicie komara czy świni. […] Jak dojdziemy do władzy, to Ty się będziesz smażył na krześle elektrycznym. I będziesz się smażył bardzo długo – wyjaśnił Mariusz Max Kolonko.

Oprócz tego wyjaśnia, czemu powinno się przyznać obywatelom prawo do posiadania broni oraz… wspiera Jerzego Owsiaka. Poniżej nagranie:

Źródło: youtube.com