Mołek i Meller zostali wykorzystani przez oszustów. TVN interweniuje, ale nic nie wskóra

Magda Mołek i Marcin Meller, prowadzący śniadaniówkę TVN zostali wykorzystani. Wizerunków prowadzących „Dzień dobry TVN” użyto do promocji bitcoinów. Sprawą zajął się dział prawny TVN.

Nie jest to pierwszy raz, gdy gwiazdy TVN padają ofiarą oszustów. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się reklamy z wizerunkiem Małgorzaty Rozenek-Majdan, Beaty Tadli i Martyny Wojciechowskiej. Miały one zachęcać do kupna preparatu odchudzającego. Okazało się jednak, że jest to oszustwo, a wykorzystanie wizerunku celebrytek było bezprawne.

Tym razem pokuszono się o wykorzystanie wizerunków Magdy Mołek i Marcina Mellera do promocji bitcoinów. Prezenter odniósł się do sprawy na swoim Facebooku.

„Po raz kolejny pojawiają się w sieci «artykuły» o cudownych zarobkach dzięki bitcoinom. Wykorzystywane są w nich zdjęcia moje i Magdy Mołek z Dzień Dobry TVN i opisy sugerujące nasz «zachwyt»” – pisał Meller.

„Wszystko TO JEDNO WIELKIE OSZUSTWO” – zapewniał.

„Sprawą (a raczej sprawami) zajmuje się od dawna dział prawny TVN, ale z tego co wiemy te teksty pojawiają się na rosyjskich serwerach, więc reagowanie jest utrudnione” – oznajmił.

„Więc jeszcze raz: nie mam (ani Magda Mołek ani redakcja Dzień Dobry TVN ) nic wspólnego z internetowymi bitcoinowymi oszustwami” – zakończył Meller.

Źródło: Facebook