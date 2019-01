„Pajac. Pobił szczyt hipokryzji a Matka Kurka miał rację”. Ostre komentarze po ogłoszeniu przez Owsiaka powrotu do szefowania fundacji WOŚP

Trwa burza po ogłoszeniu Jerzego Owsiaka powrotu na stanowisku prezesa fundacji WOŚP. Fanatycznie oddani organizacji się cieszą, ale wielu z zażenowaniem przyjęło tę wiadomość.

– Co za pajac – ocenił Łukasz Warzecha. – Naród błagał św. Jurasa tak długo, żeby nie odchodził, aż św. Juras się łaskawie zgodził. Przecież to jest tak nieprawdopodobna groteska, taki brak konsekwencji i powagi, że naprawdę nie wiem, jak można tego nie widzieć – zaznaczył publicysta.

Z kolei Tomasz Sommer stwierdza, że „Owsiak pobił szczyt hipokryzji”. – Matka Kurka miał rację. I tylko żal tych wszystkich dzieci, które zbierają kasę dla oberhipokryty. Mam nadzieję, że jednak Jurek O. odpowie za ściemę organizacyjną, skoro tak popiera III RP – napisał na Twitterze Tomasz Sommer.

– Oglądam to wszystko i oczom nie wierzę. Serduszko przy trumnie, zwrócenie się do zmarłego Adamowicza. I wszystko to w wykonaniu kolesia, którego organizacja, wprawdzie przypadkowo, ale pomogła nożownikowi – dodał Sommer.

Internauci również dogryźli Owsiakowi po jego „spontanicznej” deklaracji o powrocie.

Jurek Owsiak wygłosił emocjonalne oświadczenie…. pic.twitter.com/DpOHUl7PdX — GDworska (@GDworska8791) January 19, 2019

– Halo?

– Nie mogę teraz rozmawiać, jestem na pogrzebie.

– Ale to ty do mnie dzwonisz.

– Tak, będę prezesem WOŚP, ja Jurek Owsiak. Na razie. — Progressive Taxposting 🚩 (@taxposting) January 19, 2019

Źródło: twitter.com