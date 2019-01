PiS rakiem wycofuje się z zakazu handlu w niedziele? Na zlecenie Sejmu powstała specjalna analiza. Jest ściśle tajna…

Z najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych wynika, że wyborcy chcą, by sklepy były otwarte w niedziele. Badanie zostało przeprowadzone przy okazji prac nad projektem, który ma na celu ograniczyć handel jeszcze bardziej.

5 grudnia prace nad nowelizacją przepisów zostały przerwane. Nastąpiło ono w wyniku decyzji prezydium Sejmu, które zdecydowało o zdjęciu projektu autorstwa posłów PiS z porządku obrad. Marszałek Kuchciński tłumaczył tę decyzję potrzebą opracowania skutków, jakie będą nieść ze sobą zmiany, które zakłada projekt.

Mowa między innymi o wykluczeniu możliwości zasłaniania się statusem placówki pocztowej przez sklepy zatrudniające pracowników w niedziele niehandlowe, wydłużenia okresu objętego zakazem handlu w niedziele od 22 w sobotę od 5 rano w poniedziałek czy wykreślenie sprzedaży tytoniu jako działalności uzasadniającej uchylenie zakazu.

Nie jest do końca jasne, dlaczego prace zostały nagle wstrzymane. Można jedynie spekulować, że wpływ na to mogła mieć opinia Biura Analiz Sejmowych. Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na grupie 1100 respondentów. Wynika z niego, że 68 proc. z nich sprzeciwia się wprowadzeniu zakazu handlu we wszystkie niedziele (co nastąpi zgodnie z ustawą w 2020 r.). W tym 45 proc. zdecydowanie, a 23 proc. jest raczej przeciwnych, podczas gdy 28 proc. ankietowanych popiera to rozwiązanie, 19 proc. zdecydowanie, a 9 proc. raczej zdecydowanie.

Podzielony jest również sam elektorat PiS-u. Aż 42 proc. wyborców PiS chciałoby, by w przyszłości zakaz handlu został całkowicie zniesiony. Oczekuje tego także 77 proc. zwolenników SLD, 53 proc. wyborców Kukiz’15 oraz 60 proc. popierających Koalicję Obywatelską.

Będziemy szli za ciosem i zaproponujemy całkowitą zmianę koncepcji tych przepisów Zamiast zamykania sklepów w niedziele, niech zatrudnieni tam mają zagwarantowane prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu – zapowiada Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Izby Handlu i Dystrybucji.

