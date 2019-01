Popularna gra wielką pralnią brudnych pieniędzy? Przestępcy masowo wykorzystują Fortnite do ukrywania łupów

Wirtualna waluta z popularnej gry Fortnite to raj dla oszustów i złodziei. Używana jest do prania brudnych pieniędzy. Popularność gry pomaga tylko przestępcom.

W grze Fortnite używa się wirtualnej waluty, v-dolców. Można kupić dzięki nim w rozgrywce broń, stroje i mnóstwo innych akcesoriów ułatwiających grę. Pranie brudnych pieniędzy poprzez Fortnite jest bardzo łatwe – wystarczy przekazać wszystkie środki np. ze skradzionej karty na zakup wirtualnej waluty.

Z kolei te – nieraz z całym kontem w grze – sprzedawane jest za prawdziwe, już nieskradzione pieniądze innym graczom. Cały czas jest mnóstwo chętnych na zakup gotowego, bardzo rozwiniętego konta w grze.

Sixgill, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem uważa, że takie transakcje przeprowadzane są na całym świecie.

– Wykorzystują słabe zabezpieczenia Epic Games i to, że producent nie dba o graczy, którzy oszukują i kupują v-dolce na czarnym rynku. To tworzy doskonałe warunki do prania brudnych pieniędzy – powiedział w rozmowie z Fox News Benjamin Preminger z Sixgill.

Wydawca gry, Epic Games zapewnia, że traktuje tę kwestię bardzo poważnie. Przypomina graczom, by używali silnych haseł i włączali uwierzytelnianie dwuskładniowe. Ważne jest również nie udostępnianie informacji o swoim koncie pod żadnym pozorem oraz nie korzystać z witryn obiecujących wirtualną walutę za darmo.

Źródło: o2.pl