Szok! Meller i Mołek wykorzystani przez oszustów z Rosji. Wykorzystano ich wizerunki, aby reklamować bitcoiny

Życie celebrytów nie zawsze jest usłane różami i często przynosi znaczne problemy, w tym wizerunkowe. Marcin Meller i Magda Mołek przekonali się o tym dobitnie. Ich wizerunki zostały bezprawnie wykorzystane do reklamy „cudownego sposobu zarobkowego”.

Chodzi dokładniej o bitcoiny, internetową walutę, która miała zapewnić 17-letniemu mężczyźnie ogromne bogactwo. Wspomniani wcześniej Meller i Mołek, według treści artykułu, mieli być „zachwyceni” historią chłopaka, który kupił matce wymarzony dom.

Obydwoje dziennikarzy, prowadzących wspólnie poranny program „Dzień Dobry TVN” zareagowało na kłamliwy wpis i natychmiast zdementowało plotki, jakoby mięli z premedytacją wziąć udział w reklamie.

„Szanowni Państwo,

Po raz kolejny pojawiają się w sieci „artykuły” o cudownych zarobkach dzięki bitcoinom. Wykorzystywane są w nich zdjęcia moje i Magdy Mołek z Dzień Dobry TVN i opisy sugerujące nasz „zachwyt”.

Wszystko TO JEDNO WIELKIE OSZUSTWO

Sprawą (a raczej sprawami) zajmuje się od dawna dział prawny TVN, ale z tego co wiemy te teksty pojawiają się na rosyjskich serwerach, więc reagowanie jest utrudnione.

Więc jeszcze raz: nie mam (ani Magda Mołek ani redakcja Dzień Dobry TVN ) nic wspólnego z internetowymi bitcoinowymi oszustwami.” – napisał na facebooku Marcin Meller.

„Poniżej wpis mojego kolegi Marcin Meller , który dotyczy także mnie. Potwierdzam to, co napisał Marcin i odpowiadam wszystkim tym z Was, którzy również pytali mnie, czy mam coś wspólnego z promocją tego produktu : NIE MAM I NIGDY NIE MIAŁAM!” – wtórowała mu Magda Mołek.

Nie wiadomo, jak zakończy się sprawa. Według portalu WP.pl, dziennikarze podjęli już kroki prawne, jednak szansa na odnalezienie i ukaranie twórców kłamliwej reklamy jest minimalna.

Źródło: Facebook.com / NCzas.com