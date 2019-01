Szokująca sytuacja na ulicach czeskiej Pragi! Mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Ratowali go turyści….

Mężczyzna, którego tożsamość pozostaje nieznana, oblał się łatwopalną substancją na Placu Wacława, a następnie podpalił. Natychmiast interweniowali przechodnie, którym udało się ugasić płomień.

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w piątek, 18 stycznia, w centrum Pragi. Mężczyzna wylał na siebie substancję z kanistra, który miał przy sobie i podpalił. Świadkowie całego zajścia ruszyli z pomocą i ugasili płomienie przy pomocy własnych ubrań.

#BreakingNews Man sets himself ablaze in Prague on 50th anniversary of similar event protesting Soviet i https://t.co/0JKS4i8mNn pic.twitter.com/54tu3HwtTu

— Mark Mantra (@meditaudios) January 19, 2019