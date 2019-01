Uwaga Polacy na Wyspach! Jest robota w policji. Tylko trzeba zostać murzynem albo biseksualną lesbijką

Brytyjska drogówka – British Transport Police organizuje warsztaty dla tych, którzy chcieliby wstąpić w jej szeregi. Udział w nich brać mogą tylko kobiety, murzyni, albo przedstawiciele mniejszości etnicznych. Biali mężczyźni wykluczeni.

Brytyjska policja od dawna jest awangardą multikulti. Głównym zmartwieniem jej szefostwa jest walka o różnorodność.

British Transport Police rekrutuje tych, którzy chcieliby wstąpić w jej szeregi o organizuje dla nich specjalne warsztaty. Policjantami drogówki nie mogą zostać jednak biali mężczyźni. Nabór skierowany jest do kobiet, murzynów i przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Female or from a black or minority ethnic background?

Interested in becoming a police officer? Come to our next recruitment workshop at 6pm on 23 January in Camden.

Find our more here 👉 https://t.co/vkWioglm5f pic.twitter.com/OJ4USkWRv4

— British Transport Police (@BTP) January 17, 2019