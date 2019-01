„Gdańska sekta” się rozkręca. Grafikę sugerującą mocodawcę zamachu na Adamowicza udostępnił wicedyrektor Muzeum Warszawy

Jeżeli myśleliście, że w trakcie żałoby po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu i na jego pogrzebie dochodziło do jątrzenia, to nie znajdziecie słów na to. W sieci pojawiła się grafika przedstawiająca nóż, w którą wpleciono twarz Jarosława Kaczyńskiego. „Fruwająca” po mediach społecznościowych trafiła też do Jarosława Trybusia, wicedyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych.

– Zaczyna się. Twarz Jarosława Kaczyńskiego w rękojeści noża – napisał na Twitterze Marcin Dobski pokazując nienawistną grafikę.

Dziennikarz nczas.com Adam Wojtasiewicz zauważa, że „grafika już od kilku dni znana ale najważniejsze kto ją udostępnia” wskazując na Jarosława Trybusia, wicedyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Ten udostępnił grafikę na swoim publicznie dostępnym profilu na Facebooku.

Obecnie udostępnienie nie jest widoczne. Widać albo Trybuś usunął posta albo ukrył widoczność wyłącznie dla znajomych. Potwierdzamy jednak, że grafika widniała na jego profilu.

Jarosław Trybuś jest wicedyrektorem Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Pełni tę funkcję od 2012 roku.

Ale oczywiście to nie jest mowa nienawiści…

