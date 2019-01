Koniec z „bo zupa była za słona”? Nvidia i Ikea pracują nad robotem, który zrobi w kuchni wszystko jak trzeba [WIDEO]

W Seattle następuje intensywna rozbudowa nowego centrum badawczego robotów firmy Nvidia. Wraz z Ikeą skupiają się na utworzeniu robotów, które przejmą od ludzi wszystkie obowiązki domowe w kuchni.

– W przeszłości badania w dziedzinie robotyki koncentrowały się na małych, niezależnych projektach, a nie w pełni zintegrowanych systemach. Właśnie łączymy interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie kontroli i percepcji robotów, wizji komputerowej, interakcji człowiek-robot i głębokiego uczenia się – powiedział Dieter Fox, starszy dyrektor badań nad robotami i sztuczną inteligencją w Nvidii, który będzie zarządzał pracami laboratorium.

W Seattle działa Uniwersytet Waszyngtoński, z którym Nvidia prowadzi silną współpracę. – Często zapraszamy studentów zajmujących się robotami na Uniwersytecie Waszyngtońskim do spędzania czasu u nas i uczestnictwa w organizowanych przez nas – wyjaśnił Fox. Jest on również wykładowcą na tej uczelni.

Wstępnie laboratorium uruchomiono w listopadzie. W ekipie znajdowało się 14 badaczy. Do połowy obecnego roku zespół ma się zwiększyć do 50 osób, którzy będą mieli do dyspozycji powierzchnię 4 tys. kilometrów kwadratowych.

– Chcemy rozwijać roboty, które w naturalny sposób potrafią wykonywać zadania wśród ludzi. Aby to robić, muszą być w stanie rozumieć, czego chcą od nich ludzie i umieć znaleźć sposób na wspólne osiągnięcie celu – poinformował Dieter Fox.

Źródła: interia.pl/youtube.com