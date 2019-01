Nasilają się prześladowania chrześcijan. Islamiści zmusili władze do zamknięcia kilku kościołów

W pierwszych dwóch tygodniach stycznia działania egipskich islamistów spowodowały, że państwowe władze zdecydowały się zamknąć kilka koptyjskich kościołów. Był to skutek uległych wręcz wobec wyznawców Allaha działań policji.

Grupa koptyjskich prawników oskarża gubernatora prowincji Minya, który według nich nic nie zrobił, gdy agresywni islamiści zaatakowali kilka kościołów, m.in. w Mansheyat Zaafarana.

Świadkowie utrzymują, że funkcjonariusze – dla świętego spokoju – obiecała demonstrantom, że kościoły zostaną zamknięte.

Zaledwie kilka dni wcześniej nastąpiło uroczyste otwarcie największej na Bliskim Wschodzie chrześcijańskiej katedry. W ceremonii uczestniczyli prezydent Egiptu As-Sissi i koptyjski patriarcha Tawadros II.

Wydarzenie to miało choć na chwilę załagodzić muzułmańską agresję na terenie całego kraju. W ostatnich dniach zamknięto co najmniej trzy kościoły, co było ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza że w Egipcie trwa proces przywracania chrześcijańskich miejsc kultu.

W teorii pozwoli to na ponowne otwarcie lub „zalegalizowanie” ponad 500 kościołów i kaplic.

Do sierpnia 2016 roku w Egipcie powstawały dziesiątki chrześcijańskich miejsc kultu, których legalność w świetle obecnie obowiązującego prawa wciąż pozostaje niejasna.

