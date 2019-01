Oto samochód roku w kategorii 4×4. Idealny na bezdroża, ale z komfortem auta miejskiego [VIDEO]

Jeep Wrangler to samochód legendarny. Czwarta generacja tego auta otrzymała specjalną nagrodę „4×4 of the Year”, przyznawaną przez angielski 4×4 Magazine.

Eksperci oceniali osiągi samochodów w terenie, co okazało się mocnym atrybutem Jeepa Wranglera. Wprowadzony do sprzedaży w Europie od września ub. roku samochód może się pochwalić zaawansowaną technologią, ale też komfortem auta miejskiego.

Producent chwali się zaawansowanymi systemami napędu 4×4, Command-Trac i Rock-Trac z trybem do codziennej jazdy Full-Time.

Wersja Rubicon wyposażona jest standardowo w elektroniczną blokadę przedniej i tylnej osi Tru-Lock oraz elektronicznie rozłączany przedni stabilizator. Odnowiono także silniki. Pojawiła się wersja turbo 2.2 l. o mocy 200 KM oraz 2 l. silnik benzynowy o mocy 272 KM.

Nowe silniki zestawione są z ośmiostopniową, automatyczną skrzynią biegów. Eksperci przyznający nagrodę wysoko ocenili także estetykę aut.

Źródło informacji: FCA Polska