Robert Janowski wraca do telewizji! Kultowy prowadzący „Jaka to melodia” będzie miał nowy program

W ciągu paru miesięcy czeka nas jeden z większych powrotów do telewizji. Robert Janowski, który przez ponad 20 lat prowadził teleturniej „Jaka to melodia”, ma powrócić do do ramówek TV tą wiosną lub jesienią. Na ten moment jeszcze nie wiadomo gdzie zobaczymy Janowskiego.

Władze TVP od września zmieniły prowadzącego program „Jaka to melodia?” z Roberta Janowskiego na wokalistę Norbiego. Robert Janowski, wkrótce powróci do jednej z telewizji ze swoim nowym show.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, obecnie trwają intensywne rozmowy pomiędzy dziennikarzem a jednym z producentów nowego programu i zbliżają się do finału.

„Konkretnego terminu jeszcze nie ma, ale wszystko idzie w dobrym kierunku” – powiedziała.

Wszystko ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych tygodni.

„Dokładny termin zależy od wszystkich zainteresowanych m.in. od producenta show, ale też od stacji telewizyjnej. Jeśli uda się na dniach spiąć wszystko, wystartujemy wiosną. Najpóźniej jednak w jesiennej ramówce” – tłumaczy Janowska.

Źródło: wirtualnemedia.pl