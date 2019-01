Siema chłopaki. Fajno jest. Owsiak i prezydent Wrocławia bardzo zadowoleni po pogrzebie Pawła Adamowicza [VIDEO]

Każda okazja jest dobra by jako polityk się lansować. Jedną z lepszych jest czyjś pogrzeb. Dobrze rozumie to prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który po pogrzebie tragicznie zmarłego Pawła postanowił lansować się mistrzem autopromocji Jerzym Owsiakiem.

Owsiak jest niedościgłym wzorcem jeśli chodzi umiejętność wykorzystywania każdej sytuacji i promowania się. Wie jak przyciągać media. I tak np. w dniu śmierci prezydenta Adamowicza ogłasza, iż rezygnuje z szefowania Orkiestrze Świątecznej Pomocy. A już kilka dni później w dniu pogrzebu zamordowanego ogłasza, że jednak wraca.

Talentu Owsiakowi pozazdrościł prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zaraz po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku wystąpił na konferencji prasowej. Przez cały tydzień nie znikał z ekranów telewizorów.

Kulminacją był pogrzeb Pawła Adamowicza. Za taki tydzień obecności w mediach musiałby zapłacić ogromne pieniądze. A tak z powodu tragedii ma wszystko za darmo.

Zadowolony z siebie Sutryk postanowił pokazać swe zadowolenie wszystkim, więc opublikował swe zdjęcie z Jerzym Owsiakiem. Uśmiechnięci, ucieszeni pozują do wspólnej foci. Fajno było i niech wszyscy wiedzą, że fajno jest.

Bezwstydne zdjęcie skomentowali internauci.

Pogrzeb był z godzinę temu, więc "żałobnicy" już uchachani… Show must go on!

EKIPA do WAŁKÓW się spotkała na stacji ORLENU ( skąd my to znamy??

— Zbigniew Grabski 🇵🇱 (@GrabskiZW) January 19, 2019