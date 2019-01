Światowej sławy mistrz łyżwiarstwa nie żyje. Zabił się po tym, gdy zawieszono go mimo braku dowodów

Były mistrz USA w łyżwiarstwie figurowym nie żyje. 33-letni John Coughlin popełnił samobójstwo kilka dni po tym, jak zawiesiła go Amerykańska Federacja Łyżwiarska.

O tragedii poinformowała siostra sportowca, Angela Laune. – Mój wspaniały, silny, nieprawdopodobnie troskliwy brat John Coughlin odebrał sobie dzisiaj życie. Brak mi słów. Kocham cię John – napisała na Facebooku.

Mistrz łyżwiarstwa zakończył sportową karierę w 2015 roku. Od tamtej pory pracował jako trener

Jego dramatyczny czyn najpewniej związany jest z zawieszeniem go w czwartek przez Amerykańską Federację Łyżwiarską oraz U.S. Center for SafeSport po oskarżeniach, które pojawiły się pod jego adresem. Pojawiły się mocne głosy, że dokonywał nadużyć, nękał zawodników i zawodniczki. Coughlin zaprzeczał tym doniesieniom i nic mu nie udowodniono, jednak decyzja organizacji pozostała w mocy.

– Jesteśmy zszokowani po wiadomości o śmierci dwukrotnego mistrza USA Johna Coughlina. Kierujemy nasze najszczersze i najgłębsze wyrazy współczucia dla ojca Mike’a, siostry Angeli i całej rodziny. Z szacunku dla rodziny, wstrzymamy się na ten moment od komentarzy – czytamy w oświadczeniu Amerykańskiej Federacji Łyżwiarzy.

We are stunned at the news of the death of two-time U.S. pairs champion John Coughlin. Our heartfelt and deepest sympathies are with his father Mike, sister Angela and the rest of his family. Out of respect to the family, we will have no further comment until a later time.

— U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) January 19, 2019