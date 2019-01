Szykuje się nowy „celebrycki serial”? Tadla szaleńczo zakochana. Zapomniała już o Krecie a jej nowy facet to biznesmen [FOTO]

Pamiętacie celebrycki serial pt. rozstanie Beaty Tadli i Jarosława Kreta? Większość plotkarskich mediów zajmowała się tematem tak długo, jak tylko były to możliwe. Teraz Beata Tadla powraca z nową „miłością życia”.

Kiedyś gwiazda telewizji informacyjnych, teraz właściwie celebrytka udzielająca się aktywnie w social mediach. Beata Tadla, która jeszcze do niedawna twierdziła, że swoje życie prywatne będzie utrzymywała w tajemnicy, teraz specjalnie dla swoich „fanów” pokazuje zdjęcia nowego partnera.

Nie wiadomo kim jest, ani też jak doszło do ich poznania. Dziennikarze serwisów plotkarskich sugerują, że mężczyzna widoczny na zdjęciach to biznesmen, jednak nie ma żadnych informacji jakie przedsiębiorstwa prowadzi.

Pewne jest za to, że Beata Tadla czuje się z nim szczęśliwa i ogłasza to „całemu światu”. Jak sama określiła w jej sercu „zagościł maj” co zapewne może być grą słów i wskazywać na pseudonim bądź nazwisko nowego ukochanego.

Co więcej, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski sama zainteresowana stwierdziła, że trudny okres po rozstaniu z Jarosławem Kretem już się zakończył i przyszedł czas na prawdziwe zakochanie.

Źródło: Instagram.com/beatatadla / NCzas.com