To się nazywa ceremonia. I pomyśleć, że nasz Beniowski był tam królem

Na Madagaskarze odbyła się ceremonia zaprzysiężenia na prezydenta Andry’ego Rajoeliny. Takiej pompy nie oglądano tam od lat. Ceremonia odbyła się na stadionie stolicy Antananarywy, w obecności 40 tys. osób. Wśród oficjeli było co prawda tylko sześciu afrykańskich szefów państw, ale na trybunie pojawił się w zupełnie nowej roli sam b. prezydent Francji Nicolas Sarkozy.

Andry Rajoelina was sworn in as the new president of Madagascar today. He promised that from now on, Malagasy people would always be winners, he said he was going to boost the economy and promised the construction of a new city called tanamasoandro or sunflower. pic.twitter.com/QNN1DLVvB9

— Raïssa Ioussouf ⭐️⭐️ (@Rioussouf) January 19, 2019