Uwaga! Miliony smartfonów zainfekowane przez fałszywe aplikacje ze sklepu Google Play. Sprawdź, czy ich nie używasz

Wydano ostrzeżenie dla właścicieli smartfonów z Androidem po tym, jak eksperci od bezpieczeństwa odkryli, że miliony urządzeń zostały zainfekowane przez fałszywe aplikacje ze sklepu Google Play.

Miliony użytkowników Androida na całym świecie zainstalowało szkodliwe aplikacje, które znajdowały się w sklepie Google Play. W szczególności jedna dała się użytkownikom we znaki.

Zdaniem Lukasa Stefanko, badacza zabezpieczeń z ESET, aplikacja ta została pobrana przez ponad pięć milionów urządzeń z Androidem.

Dziewięć tych aplikacji na Androida bombarduje użytkowników reklamami, by generować przychody dla ich twórców. Wszystkie pochodzą od firmy Tools4TV.

Znaleziono 9 fałszywych aplikacji zawierających #Adware w Google Play z ponad 8 milionami instalacji. Niechciany kod jest ukryty w aplikacjach, które po uruchomieniu ukrywają się przed widokiem użytkownika i wyświetlają reklamy. Wszystkie te aplikacje są fałszywe, bez obiecanej funkcjonalności – ostrzega Stefanko na Twitterze.

Po ostrzeżeniu Stefanko, aplikacje autorstwa Tools4TV zostały usunięte ze sklepu Google Play.

Oto te aplikacje:

[Don't install these apps – they are still on Play Store]

How to remove them:

Settings -> Apps -> [app name from image] -> Uninstall pic.twitter.com/vBjks1XMoS

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 11, 2019