Wielka Brytania na granicy rozpadu? Minister Liam Fox: „Wstrzymanie Brexitu wywoła polityczne tsunami”

Brytyjski minister ds. handlu międzynarodowego ostrzega, że zlekceważenie referendum i wstrzymywanie Brexitu może wywołać „polityczne tsunami” o „trudnych do przewidzenia konsekwencjach”.

W artykule opublikowanym w „Sunday Telegraph” Liam Fox pisze, że porażka w doprowadzeniu do Brexitu wywoła „ogromny rozziew pomiędzy Parlamentem, a ludźmi i schizmę, w systemie politycznym, która może mieć nieprzewidywalne konsekwencje”.

By zilustrować swą tezę przywołał program BBC. Udział w nim brało czworo dziennikarzy – troje przeciwników Brexitu i Isabel Oakeshott zwolenniczka opuszczenia Unii. Jej wypowiedzi wzbudzały prawdziwy entuzjazm zgromadzonej w studio publiczności.

– Theresa May powinna porzucić negocjacje z nieprzejednaną Unią i doprowadzić do klarownego wyjścia bez umowy – powiedziała Oakeshott wywołując aplauz i owacje.

Według ministra ta reakcja pokazuje prawdziwe nastroje wśród Brytyjczyków i nie zmieni tego nachalne promowanie pozostania w Unii. Uważa, że podobnej reakcji wywołującej „polityczne tsunami” można spodziewać się w całym kraju.

„Nadszedł czas, by parlamentarzyści dotrzymali obietnic uznania wyniku referendum i doprowadzenia do Brexitu” – napisał Fox. „To kwestia honoru i obowiązku”.

Minister skrytykował również postawę lidera opozycji Jeremy Corbyna, który nie chce podjąć rozmów z premier May jeśli ta całkowicie nie odrzuci możliwości opuszczenia Unii Europejskiej bez żadnej umowy z nią. Proponowana przez Brukselę umowa zakłada m.in pozostawanie Wielkiej Brytanii we wspólnym obszarze celnym i gospodarczym.

Według niego Zjednoczone Królestwo nie byłoby w stanie prowadzić własnej polityki gospodarczej i celnej, a sektor usług finansowych wciąż narażony był na ciągle rosnącą brukselską biurokrację. Wielka Brytania zdała by się na łaskę eurokratów bez żadnego prawa głosu i wpływu na Unię.

Fox poinformował, że prowadzone przez niego Ministerstwo Handlu Zagranicznego już przygotowuje się na Brexit beż żadnej umowy z Unią Europejską.

Brytyjczycy oglądają się na o co dzieje się po drugiej stronie Kanału Angielskiego, jak nazywają Kanał La Manche. Ruch żółtych kamizelek we Francji pokazuje czego można się podziewać w razie oszukania wyborców i niedoprowadzenia do Brexitu.