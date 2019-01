Adamowicz za życia nie był święty. Cejrowski z brutalną szczerością: „Śmierć Adamowicza jest celebrowana jakby zmarł Stalin”

Wojciech Cejrowski, znany podróżnik będący na cenzurowanym w TVP za przypomnienie, że Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za mordowanie nienarodzonych dzieci w Polsce, odniósł się do istnej celebracji śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przypomina, że „za życia święty nie był”.

– Gdy Afgańczyk ugodził nożem ciężarną Polkę zabijając jej dziecko, nie było żałoby, jest cisza. A śmierć Adamowicza jest celebrowana jakby zmarł Stalin – wszyscy zobowiązani płakać. Adamowicz za życia nie był święty, więc czemu teraz robi się z niego świętego? – pyta podróżnik na swoim blogu.

– Fakty takie, że Adamowicz był okropnym typem jako prezydent Gdańska. Toczą się śledztwa w jego sprawach i mam nadzieję, że będą dokończone. Od lat czytamy o układach, machlojach, o mieszkaniach, o kłamstwach na temat tego ile ich ma i skąd się wzięły… Cała masa szlamu, a teraz nagle “wielce szanowny”, bo go zadźgali? – podkreśla Cejrowski.

Odniósł się także do sporu Owsiak-Piela. – Owsiak zachowuje się potwornie zwalając swoje winy na bezbronną kobietę, która ulepiła jego figurkę z plasteliny – ocenił.

– To Owsiak, jako prezes fundacji, był osobiście odpowiedzialny za swoją imprezę, za jej zabezpieczenie przed nożownikiem (impreza nie miała wzmożonej ochrony, bo nie była zgłoszona jako impreza masowa). Teraz Owsiak napuszcza i judzi swoich wyznawców na Barbarę Pielę. Chwali groźby karalne i bluzgi kierowane pod Jej adresem. Co to ma być? Alibi dla Owsiaka, że nie zabezpieczył odpowiednio swojej imprezy i zginął człowiek? Wina nożownika i wina Owsiaka – zauważa Wojciech Cejrowski.

Nie wierze. NIKT nie chce ruszyć tego guru w PUBLICZNY sposób nawołującego do nienawiści. "Róbta co chceta!" zbiera żniwo, ale winna tej starszej tragedii jestem oczywiście ja i dalej się mnie zalewa podobnymi groźbami. Już mnie nawet namierzyli – ale kogo to obchodzi? pic.twitter.com/mbZrKU9oVE — Barbara Piela (@baspiela) January 14, 2019

I kolejne porcje życzeń dla mnie po wystąpieniu Owsiaka od jego załogi "ratującej życie innym". Naprawdę są ich tysiące na FB. Może się jednak ktoś tym zainteresuje? Co on robi w głowach tych młodych ludzi?????? pic.twitter.com/GDNkvyLrEh — Barbara Piela (@baspiela) January 13, 2019

@PolskaPolicja @MSWiA_GOV_PL @PK_GOV_PL

Czy nie należałoby jednak zbadać tej sprawy? Takich wpisów od ludzi z serduszkami na FB są tysiące, łącznie z życzeniami śmierci. Do takich wpisów otwarcie zachęca p. Owsiak. Czy to jest w porządku?

Prośba o RT pic.twitter.com/xUoI6t8o0b — Barbara Piela (@baspiela) January 13, 2019

Słuchaj Owsiak:

To że Pani @baspiela zrobiła sobie z CIEBIE szyderę, nie ma nic wspólnego z tym że jakiś idiota zabił śp. Pawła Adamowicza. Rozumiesz! Ale jeżeli Pani Basi stanie się coś złego, to TY będziesz za to odpowiedzialny, bo to TY nakręcasz hejt wobec niej. Zrozumiałeś! pic.twitter.com/9NCZ8fSqbv — ALDO 🇵🇱 (@DariuszSmo) January 14, 2019

