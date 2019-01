Czy Owsiak zdaje sobie sprawę, że podżega do nienawiści i agresji? Ochydna nagonka lidera WOŚP na Basię Pielę [VIDEO]

Wyciszenie, zaduma, modlitwa – ileż to patetycznych słów padało ostatnio z ust Jerzego Owsiaka, który na konferencjach prasowych WOŚP mienił się jako obrońca pokoju w Polsce. Faktycznie, zapewne wielcy fani, zapatrzeni w szefa Wielkiej Orkiestry słyszeli wyłącznie te słowa. Sęk jednak w tym, że pośród zdań nawołujących do pokoju słychać było mowę nienawiści i to najwyższych lotów.

„Może wszystkim tym szaleńcom, którzy mają nazistowskie pomysły z plasteliną włącznie. Pani Barbara Piela, uraziła mnie Pani bardzo. Poczułem się istotnie jak w Auschwitz. I pani to zrobiła” – mówił na jednej z konferencji podsumowujących WOŚP Owsiak.

Co bardzo istotne, słowa te były wygłaszane dosłownie kilka chwil przed ogłoszeniem odejścia z funkcji prezesa WOŚP.

Co to może oznaczać dla jakiegoś fanatyka? Otóż w bardzo prosty sposób dojdzie do połączenia tych faktów i stwierdzi – Jerzy Owsiak jest atakowany przez Pielę, czuje się jak w Auschwitz i dlatego odchodzi.

Co więcej na swoim facebookowym profilu Owsiak napisał: – „… wartości jakie reprezentuje p. Piela, nie są nam bliskie i ich w żaden sposób nie akceptujemy. W wielu komentarzach wyraziliście to dosadnie, mocno, bez ceregieli. Staliście się najbardziej fantastycznymi adwokatami całej sprawy…”

Czy na pewno fantastycznym adwokatem jest pani Anna Wańkowicz, która pisze do Basi Pieli (pisownia oryginalna):

– „ŻYCZĘ CI KREATURO WSZYSTKIEGO NAJGORSZEGO, SZMATA PRZY TOBIE TO KRÓLOWA MASZ KREW ADAMOWICZA NA RĘKACH JESTEŚ POŚREDNIO MORDERCA!”. A może tak samo fantastycznym adokatem jest Piotr Biesiadowski, który pisze – „i co??? … przepełniona nienawiścią PiSiorska idiotko?? … jesteś dumna ze zdarzenia w Gdańsku?? … pośrednio masz krew Prezydenta Gdańska na swoich brudnych rękach”?

Czego zatem chce właściwie Jerzy Owsiak? Wygląda na to, że jego priorytetem jest teraz doprowadzenie do jak największej nienawiści skierowanej w stronę swoich oponentów, żeby Owsiak mógł wrócić w blasku i chwale osoby, która będzie nawoływała do pokoju.

Dzięki takiej postawie m.in. spodziewać się można milionów złotych, które popłynął do kasy spółek organizujących m.in. pokojowy festiwal Pol&Rock, w ramach którego Owsiak i spółka przekonywać będą do wyciszenia emocji, miłości, braterstwa…

Za tą nagonkę Barbara Piela powinna go pozwać.