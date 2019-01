Izrael uderzył z dużą siłą. Intensywny atak rakietowy na Irańczyków w Syrii [VIDEO]

Izraelska armia ogłosiła w nocy z niedzieli na poniedziałek, że prowadzi ataki na irańskie cele w Syrii. Ostrzegła jednocześnie władze w Damaszku przed „wszelkimi próbami uderzenia na terytorium lub siły zbrojne Izraela”.

„Rozpoczęliśmy ataki na cele brygady al-Kuds” – poinformowała izraelska armia, nie podając jednak bliższych szczegółów. Brygada al-Kuds to elitarna jednostka irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

Syryjskie media państwowe podały, powołując się na źródła wojskowe, że Izrael rozpoczął „intensywny atak” z powietrza, wykorzystując pociski kierowane, ale jednocześnie podkreśliły, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła większość „wrogich celów”.

Świadkowie mówią, że w nocy w Damaszku przez niemal godzinę było słychać głośnie eksplozje.

Wcześniej w niedzielę władze Syrii poinformowały, że tego dnia syryjska obrona przeciwlotnicza odparła ataki izraelskiego lotnictwa na południu kraju. Według rosyjskich źródeł wojskowych celem samolotów było lotnisko w południowo-wschodnim Damaszku. Jak podała rosyjska agencja RIA, ani lotnisko, ani ludzie nie ucierpieli w ataku.

Władze Izraela poinformowały o przechwyceniu w niedzielę nad północną częścią okupowanych Wzgórz Golan rakiety wystrzelonej z terytorium Syrii.

W ostatnich latach izraelska armia wielokrotnie atakowała irańskie cele i libański Hezbollah, wspierany przez Iran, choć rzadko oficjalnie się do tych ataków przyznawała. Obaj wrogowie Izraela pomogli wraz z Rosją reżimowi syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada pokonać rebeliantów i dżihadystów podczas wojny domowej.

Rząd Izraela stale podkreśla, że nie będzie tolerował trwałej obecności wojskowej Iranu, swego arcywroga, w Syrii.

#UPDATE:

• Israel targeted Iranian assets

• Strikes lasted for 40 minutes

• Strikes hit Damascus Airport

• No Israeli Air Defense Systems were activated#BreakingNews #IBN #Israel #Syria #Iran pic.twitter.com/jKuO0TIrqp

— Intl Breaking News (@intlbreaking) 21 stycznia 2019